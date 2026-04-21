【阪神・平田2軍監督語録】▼桜開花打線や！（3月18日オリックス戦で初回から8得点）桜開花宣言打線やな。北川（2軍打撃チーフ）コーチが名付けて。この雨とともに、催花雨っていうの？▼マチャド本気になったよ（3月24日オリックス戦でドラフト1位・立石がマチャドから左翼線に大ファウル後、三振）マチャド、本気になったよ。彼はベネズエラ代表でしょ？（WBCの）優勝チームの投手を本気にさせたっちゅうことですよ。▼選