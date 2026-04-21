９年目のオリックス・田嶋が２１日の敵地・ロッテ戦に今季２度目の先発で挑む。開幕３戦目の３月２９日・楽天戦で初回２失点で降板し、無念の２軍落ちを喫していた。１４日から１軍に合流していた左腕は「３０歳手前で体の硬さとか変化を感じた」と調整法の見直しに着手。「投球フォームは少し修正してるけど、特にはない。自然体でいけたらいい」と話した。現在チームは首位タイと好調を維持。その勢いをさらに加速させたい。