ＤｅＮＡ・深沢鳳介投手（２２）が２１日の阪神戦に先発する。２０日、神奈川・横須賀市内の球団施設で取材に応じ「強力打線というのはあるんですけど、抑えたら自分の評価も上がると思いますし、絶対抑えてやるという気持ちでいます」と昨季の王者に臆せず挑む。７日の中日戦では、インフルエンザに感染したデュプランティエの代役としてプロ初登板し、４回１失点。それ以来の１軍マウンドとなるが、絶好調の佐藤輝、森下らが