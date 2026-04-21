演歌歌手の田川寿美（50）が20日、東京・上野の摩利支天徳大寺で新曲「いのち陽炎」（22日発売）のヒット祈願を行った。同寺は曲のタイトルにあるかげろうを神格化した守護神を祭るパワースポット。田川は今年がデビュー35周年の節目で「何十年も続けていくことの難しさはありますが信じて応援してくださる方々のおかげでここに立てている」と感謝した。今作のビジュアルはIKKO（64）がプロデュースした。