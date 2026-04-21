日本プロ野球選手会とＮＰＢ（日本野球機構）の事務折衝が２０日、都内で行われ、選手会側がピッチコム（サイン伝達機器）の早期導入を申し入れた。ピッチクロック（投球間の時間制限）については７月２８日の選手会臨時大会で意見を集約した上で議論する。昨年末に就任して初めて交渉の席に着いたソフトバンクの近藤健介選手会長（３２）はピッチコムについて「ＷＢＣの選手も早く導入したいという声がありましたし、ピッチコ