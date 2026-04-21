皐月賞をコースレコードで制したロブチェン（牡3＝杉山晴）は20日、午前1時に栗東トレセンに帰厩。一夜明けて、この日の朝は馬房でゴロンと寝転ぶなど静養した。房野助手は「普段からよく寝ているので、いつも通り。ちょっと疲れているかなという感じ。脚元は大丈夫そう」とレース翌日の様子を報告した。レースは出せるだけの声を出し、熱く応援したという。「パドック、返し馬から前走（共同通信杯3着）と違って大丈夫と思っ