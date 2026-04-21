フリーアナウンサーの有働由美子（５７）と俳優の井ノ原快彦（４９）がこのほど、テレビ朝日系特別番組「有働イノッチの探険！世界遺産」（２４日、後８・００）の取材会に出席した。約８年ぶりにＭＣとしてタッグを組んだ２人はハワイロケのエピソードや、今後に２人で巡りたい世界遺産などについて告白。ブランクを感じさせない息の合った軽妙なやりとりで、名コンビ復活を印象づけた。お茶の間の朝の顔だった“最強タッグ”