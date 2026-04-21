阪神・才木が、“一発快投”で藤川監督へ感謝の1勝をささげる。きょう21日のDeNA戦（横浜）に先発する右腕は、甲子園で行われた投手指名練習でキャッチボールや短ダッシュで最終調整。囲み取材では淡々と言葉を紡ぎながら、その端々に闘志をみなぎらせた。「めっちゃ早いなという印象。早いですよね？いい勝ち方ができたらいいかなとは思います。しっかり一発で100勝を決められるように。自分のやるべきことをしっかりできたら