【2軍リポート大物から大物へ若トラ駆ケル】阪神のファーム施設・SGL尼崎から1軍を目指す若虎にスポットを当てる「2軍リポート大物（だいもつ）から大物（おおもの）へ若トラ駆ケル」。今年の初回はドラフト2位・谷端将伍内野手（22）の成長に迫った。ドラフト2位・谷端がプロの世界でもがいている。ファーム・リーグの試合後は、グラウンドに最後まで残って特守。その後も、室内練習場で打撃マシン相手に打ち込む。「や