クリーンアップへのつなぎ役が光る阪神・中野が藤川監督の“節目星”への思いを口にした。「チームとして一勝一勝積み重ねている結果なので。何とか早めに1勝プレゼントできたら」と力を込めた。11試合連続安打を継続中。守備でも再三の好守で投手陣をもり立てており、引き続き頼れる存在になりそうだ。