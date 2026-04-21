東洋大相撲部出身の白神嶺治（２３）が２０日、東京都足立区の放駒部屋で師匠の放駒親方（元関脇玉乃島）と入門会見を行った。初土俵を目指す夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新弟子検査を受け、脱サラから関取を目指す。札幌市出身で金沢市立工、東洋大と強豪を経て、故郷で父が営む土木会社で働くも、今年１月に「後悔したくない」と挑戦を決意した。故障に苦しみ個人で際立つ実績はないものの、１８０センチ、１７５