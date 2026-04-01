あなたの住んでいる地域では、登校班はありますか？安心・安全のための登校班ですが、その裏側では、思いがけない負担や葛藤を抱えるママたちの姿があるようです。今回は3つのエピソードをまとめてみました。エピソード1：＜加入しないと仲間はずれ？＞「登校班代って何？！」月1,200円！都内から郊外へ引っ越してきたエミ（仮名）さんは、子ども会に加入しなければ登校班に入れないというルールに驚かされました。任意とされる