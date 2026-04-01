「ダチョウ倶楽部」肥後克広（63）が20日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！〜夢の一台次の一台〜」（月曜 後10・00）に出演し、ビートたけし（79）に認められるきっかけとなった出来事を明かした。肥後は89年スタートの日本テレビ系「ビートたけしのお笑いウルトラクイズ」の中で、熱いお湯のプールの上に置かれた浮島を渡り、マイクにたどり着いて歌うという「熱湯イントロクイズ ドレミファポン!」のコーナーを振り返っ