「あつぎ長寿庵」２代目店主の本田昌宏さん＝１３日、厚木市旭町正午前にもかかわらず、店内の全テーブルが会社員らで埋まっている。「はーい！お待ちどおさま」。威勢のいい声が響くのは、今年１２月に創業５０周年の節目を迎えるそば店「あつぎ長寿庵」（神奈川県厚木市旭町）。地元に愛され、歴史を刻み続ける店の厨房（ちゅうぼう）に立つのは、かつて家業を継ぐ道を避けた２代目店主だ。小田急線本厚木駅から徒歩約１５