ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５８円台後半での推移となっている。土日にイラン情勢の緊張が再び高まり、今週の停戦期限を前に和平協議の見通しに不透明感が広がった。ただ、為替市場は比較的落ち着いた反応を示し、全体的に以前のような悲観的ムードまでは市場に広がっていない。 この日もトランプ大統領の発言が伝わり、大統領は「停戦はワシントン時間の水曜日の夜に期限切れになるが、停戦延長の可能性は極め