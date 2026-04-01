【経済指標】 主な米経済指標の発表はなし 【発言・ニュース】 ＊トランプ大統領 ・期限までに合意に至らなければ延長する可能性は極めて低い。 ・最終的な合意が成立するまでホルムズ海峡は封鎖されたままとなる。 ・バンス副大統領が同日中にパキスタンへ向かい、火曜日に再開される交渉に臨む。 ・悪い合意を急いで結ぶつもりはない。 ・われわれには時間が十分にある。 ・４月７日に発表した停戦について問わ