巨人・則本昂大投手（３５）が２０日、チームの連敗を止める快投で移籍後初白星を狙う。２１日の中日戦（長野）に先発。登板前日はＧ球場で練習後に長野入りした。ここまで２試合で防御率１・３８と安定感光る新戦力。「勝てるように投球するだけ。早くその球場、マウンド、気候に慣れることが大事。初回の間に順応できるようにしたい」と経験に裏付けられた心得を掲げた。球団８年ぶりとなる長野オリンピックスタジアムでの主