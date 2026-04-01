１９９０年代に爆発的ヒットとなったドラマ「メルローズプレイス」などで活躍した米俳優で映画プロデューサーのパトリック・マルドゥーンさんが１９日（日本時間２０日）に死去したことが日本時間２１日、分かった。５７歳だった。米メディアがマルドゥーンさんのマネジャーに確認し報じた。マルドゥーンさんは米カリフォルニア州ビバリーヒルズの自宅で意識不明で倒れていたところを交際中の女性が発見。救急搬送されたが帰ら