巨人の阿部慎之助監督（４７）が２０日、計４選手の入れ替えを行った。ドラフト５位の小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝と小林誠司捕手（３６）が２１日の中日戦が行われる長野に移動して１軍に合流した。代わって山瀬慎之助捕手（２４）と丸佳浩外野手（３７）が登録を抹消された。すでに今季はドラフト１位の竹丸ら新人４選手がデビュー。小浜も続いて４月中に新人５人が１軍出場すれば、ドラフト制後球団初となり、新生・阿