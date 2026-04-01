◆米大リーグレッドソックス８―６タイガース（２０日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は２０日（日本時間２１日）、本拠でのタイガース戦に「４番・ＤＨ」で４試合ぶりにスタメン出場した。３―３で迎えた７回先頭で迎えた４打席目に中前打を放ち、勝ち越しのホームインをした後、５打席目に左前打を放つなど、今季３度目のマルチ安打を記録。恒例のボストン・マ