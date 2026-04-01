右ふくらはぎ痛が完治した広島・大瀬良大地投手（34）が、満を持して通算300試合登板となる今季初の先発に臨む。22日のヤクルト戦（マツダ）に登板予定。20日は本拠地のブルペンで36球を投げ、「チャンスをもらったので、しっかり結果を残せるように頑張りたい」と力を込めた。通算100勝まで残り6勝。節目の登板で、節目への一歩を踏み出す。マツダスタジアムでの投手指名練習。大瀬良は日の光を浴びてグラウンドで汗を流し、