日本野球機構（NPB）は20日、侍ジャパンの井端弘和監督（50）が5月31日の任期満了に伴い退任すると発表した。井端監督は前監督の栗山英樹氏の後任として23年10月にトップチームの監督に就任。3月のWBCでは過去最多の8人の日本人メジャーリーガーを招集して大会連覇を期待されたが、準々決勝でベネズエラに敗れた。侍ジャパンがベスト4入りを逃したのは6大会目で初。井端監督はNPBを通じて「WBCでは思うような結果を残せず、