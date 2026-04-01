岡本さんは「いまも謎や」と話していた。阪神で打撃コーチの73年、残り2試合で「勝つか引き分けで優勝」のマジック1としていた。名古屋での中日戦前日の10月19日、定宿「美そ乃旅館」でのコーチ会議は先発投手で紛糾した。エース江夏豊か、同年中日に8勝1敗と強い上田次朗か。岡本さんは「親分に聞いてみましょうか」と提案し恩師・鶴岡一人に電話した。「上田でいき、勝てそうなら江夏を投入する。負けそうなら江夏を温存し最