南海（現ソフトバンク）の黄金期を支えた内野手で、近鉄で監督も務めた岡本伊三美（おかもと・いさみ）さんが15日午前7時57分、肺炎のため大阪市内の病院で死去していたことが20日、分かった。95歳だった。京都市出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は長男猛（たけし）さん。阪神コーチ時代の1973年、最終戦V逸の歴史的証言者でもあった。岡本さんは中学時代はバスケットボール選手で高校で本格的に野球を始めた。入団テ