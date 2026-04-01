4月21日（火）の「相席食堂」は、かつて、しのぎを削り合った同期の旅人が相席旅に出る「実は同期相席」をお届けする。 ©ABCテレビ 千葉県長生郡一宮町は、東京オリンピックのサーフィン競技会場に選ばれるなど、多くのサーファーが訪れるサーフィンの聖地。そんな町の海に現れたのはブラックマヨネーズの小杉竜一だ。芸能界きっての木村拓哉ファンで、その姿に憧れて７年前にサーフ