「ダチョウ倶楽部」肥後克広（63）が20日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！〜夢の一台次の一台〜」（月曜 後10・00）に出演し、「ヤー！」のポーズ誕生のきっかけと恩人を明かした。肥後は、「聞いてないよォ」が1993年の流行語大賞大衆部門・銀賞を受賞したことで「世の中的には、わりとハネた」と語った。「バイきんぐ」の小峠英二が「“ヤー！”はいつですか？」と聞くと所ジョージの番組で、「今日のゲストはダチョ