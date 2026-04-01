広島の森下が21日のヤクルト戦（マツダ）に先発する。同カードは3月31日に4回3失点で敗戦投手になっており、雪辱のマウンド。前回14日の中日戦でも4回4失点で2敗目を喫し、チームも3連敗中だけに「立ち上がりから自分のパフォーマンスを出し、粘り強くやれたら」と必勝を期した。この3連戦は「ポケモンベースボールフェスタ2026」と銘打たれ、背中にピカチュウの尻尾が描かれた特別ユニホームを着用。「ジグザグマが好き」とい