オリックスの田嶋が21日のロッテ戦（ZOZOマリン）で今季2度目の先発に臨む。コンディション不良だったジェリーの代役を務めた開幕3戦目の楽天戦（3月29日）は1回2失点で降板。以降は2軍で調整を続け、直近の登板となった12日のファーム・リーグ、ソフトバンク戦では5回5安打1失点と力投した。岸田監督も「しっかり調整してくれていると思う。やってきたことを出してくれたらそれで大丈夫」と期待した。