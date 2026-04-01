2026年4月20日、札幌市中央区で29歳の男性が3人組の男らに現金を奪われる強盗致傷事件が発生しました。警察によりますと、20日午前7時半すぎ、札幌市中央区南5条西10丁目の路上で、帰宅中の男性が3人組の男から「お金を頂戴」と声をかけられました。男性が断ると、正面から棒状のもので頭部を殴られ、男性は一時、気を失いました。目を覚ますと、男性がポケットに入れていた現金1万円がなくなっていたということです。男性は前額部