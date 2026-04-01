中国メディアの界面新聞は19日、中国のバイクが世界の市場構造を書き換えつつあるとする記事を掲載した。記事はまず、広東省広州市で15日に開幕した第139回中国輸出入商品交易会（広交会）で、世界スーパーバイク選手権（WSBK）で立て続けに優勝した中国のバイクメーカー、張雪機車（ZXMOTO）のブースには開幕から2日間で5000〜6000人のバイヤーが訪れ、数千台の受注意向を獲得したことを紹介した。その上で、ZXMOTOの初出展から各