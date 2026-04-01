フリーアナウンサーの有働由美子（57）と20thCenturyの井ノ原快彦（49）が司会を務めるテレビ朝日特番「有働イノッチの探険！世界遺産」（24日後8・00）の放送を前に囲み取材に応じた。NHK朝の情報番組「あさイチ」で2010年から8年間共演して以来、8年ぶりのタッグで和やかな雰囲気に包まれた。「あさイチ」では連続テレビ小説の感想を述べる「朝ドラ受け」など2人のやりとりが好評で、同時間帯の平均世帯視聴率トップを独走