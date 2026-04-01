日本野球機構（ＮＰＢ）は２０日、日本代表「侍ジャパン」井端弘和監督（５０）の退任を正式発表した。今後は侍ジャパン強化委員会が次期監督の選考を本格化し後任が決まり次第、発表される。侍ジャパンは連覇を狙った３月のＷＢＣでベネズエラに敗れ、準々決勝で敗退。井端監督は退任を示唆していた。井端氏は「ＷＢＣでは思うような結果を残せず、皆さんの期待に応えられませんでしたが、選手たちは強豪国相手に精いっぱい