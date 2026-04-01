J2新潟OBで本紙評論家の成岡翔氏（41）による「翔，seye」。今回は「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の第11節で、ホームで18日に行われた今治戦について語った。96年に法人設立したクラブの「30周年記念試合」として行われた一戦に1―0で7試合ぶりの90以内での勝利。残り7試合でさらに順位を上げていくための課題なども語った。――1万5641人が詰めかけたホームで、序盤からリズム良く攻めた。「試合への入り方、展開を含