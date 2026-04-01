米国によるイラン攻撃に対し、欧州各国で批判が高まり、トランプ米大統領と良好な関係にあった右派勢力までも距離を取り始めた。軍事作戦が国際的な支持を得られていないのは明らかだ。戦闘終結を急がなければ、米国やトランプ氏の威信がさらに傷つくのは避けられないだろう。欧州右派の「トランプ離れ」が加速する契機となったのが、カトリックの最高指導者ローマ教皇レオ１４世が、イラン攻撃の停止を訴えたのに対し、トラ