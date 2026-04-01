イラン情勢による世界経済の先行き不安が強まっている。にもかかわらず、米国は国際協調の要である主要２０か国・地域（Ｇ２０）会議を軽視する姿勢をあらわにした。各国・地域は、米国に早期の戦闘終結を求めると同時に、エネルギー危機に対処する施策を検討していかなければならない。Ｇ２０の財務相・中央銀行総裁会議がワシントンで開かれ、中東情勢の早期の沈静化が必要との考えで一致した。しかし、共同声明も議長総括