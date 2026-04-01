日本ハムは２０日、水谷瞬外野手（２５）が１９日に札幌市内の病院で検査を受けた結果「左尺骨遠位端骨折」と診断されたと発表した。試合復帰まで約６週間の見通し。この日、出場選手登録を抹消された。水谷は１９日の西武戦（エスコン）の七回の攻撃で１死満塁から一塁へのゴロを放った際、相手の本塁への送球が左手首と首を直撃。ベンチで手当てを受けた後、一度は八回の守備に就いたが、イニング途中で交代した。試合後は「