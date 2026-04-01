プロ野球に偉大な足跡を残した選手たちの功績・伝説を徳光和夫が引き出す『プロ野球レジェン堂』。記憶に残る名勝負や知られざる裏話、ライバル関係など、「最強のスポーツコンテンツ」だった“あの頃のプロ野球”のレジェンドたちに迫る！作新学院で2回の完全試合を含むノーヒットノーラン12回。高校時代から数々の伝説を残し“怪物”と呼ばれたレジェンド・江川卓。少年時代から作新学院、甲子園までの伝説を本人の言葉で回顧す