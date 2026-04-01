【エルサレム共同】世界食糧計画（WFP）は20日、パレスチナ自治区ガザで5世帯に1世帯が一日一食しか食べていないと明らかにした。WFPの支援を受ける住民のうち、80％が食料を得るために借金が必要で、半数以上は貯蓄を使い果たしているといい、食事の回数を減らさざるを得ないとしている。ガザでは昨年10月の停戦発効後も支援物資の搬入が厳しく制限されている。WFPは「生き延びるため、多くの家族は、やむにやまれぬ措置を取