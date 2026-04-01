◇女子ゴルフ全米女子オープン日本地区予選（2026年4月20日千葉県房総CC房総東C＝6411ヤード、西C＝6397ヤード、いずれもパー72）36ホールで争われ、上位4人が本大会（6月4日開幕、カリフォルニア州リビエラCC）の出場権を獲得した。前日にKKT杯バンテリン・レディースで今季2勝目を挙げた高橋彩華（27＝サーフビバレッジ）が、4アンダーで3位。プロアマ戦を含め5日間で108ホールを回るハード日程の中、自力で海外メジ