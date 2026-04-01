日本新聞協会は２０日、生成ＡＩ（人工知能）を使った検索サービスで報道機関のニュース記事などが無断で利用されている恐れがあるとして、許諾を得た上での利用と、国に早急な制度整備を求める声明を発表した。米グーグルのＡＩ検索では事実上、報道機関側が記事などの利用を拒否できない状況にあるとして、同社に利用を拒否できる仕組みの早期導入を求めた。声明では、ＡＩ検索サービスで報道機関が知らないうちにコンテンツ