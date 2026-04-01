演歌歌手の田川寿美（５０）が２０日、東京・摩利支天徳大寺で、２２日発売のデビュー３５周年記念曲「いのち陽炎」のヒット祈願を行った。陽炎を神格化した守護神・摩利支天をまつる同所に歌唱奉納し、「今日は違う気持ち」と背筋を伸ばした。近年は歌謡曲路線で走っていたが、デビュー３５周年の節目に自身の原点である演歌楽曲に回帰。新曲「いのち陽炎」は、これまでの恋愛を振り返りながら、新たな愛を感じている女性を陽