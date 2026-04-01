米国・ＷＷＥプロレスの祭典「レッスルマニア４２」２日目（１９日＝日本時間２０日）に、?ビースト?ことブロック・レスナー（４８）が引退を示唆し、プロレス界に衝撃が走っている。?ルーラー（支配者）?オバ・フェミのシットダウンパワーボムをくらい、わずか５分足らずでフォール負け。２０００年１０月のデビューから２５年にわたるキャリアの中で、類を見ない惨敗を喫した。試合後は観念したかのように、グローブとリングシ