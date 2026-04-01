フリーアナウンサーの有働由美子、２０ｔｈＣｅｎｔｕｒｙの井ノ原快彦がこのほど、都内でテレビ朝日系の新番組「有働イノッチの探険！世界遺産」（２４日・後８時）の取材会に出席。井ノ原は“先輩俳優”として、有働がＴＢＳ系「時すでにおスシ！？」（火曜・後１０時）で女優デビューしたことに言及した。井ノ原は、有働の演技に感想を求められると「素晴らしかったです。何の役だったけな、美人ということだけは分かって