フリーアナウンサーの有働由美子（５７）、２０ｔｈＣｅｎｔｕｒｙの井ノ原快彦（４９）がこのほど、都内でテレビ朝日系特番「有働イノッチの探険！世界遺産」（２４日・後８時）の取材会を行い、２０１０〜１８年にＮＨＫ朝の情報番組「あさイチ」で共演して以来８年ぶりにタッグを組んだ。初めての“二人旅”。２泊４日の強行スケジュールで訪れたのは米ハワイ島だった。井ノ原の「僕は全くブランクを感じなかった」という