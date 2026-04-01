巨人の吉川尚輝内野手（３１）が、今週末にも１軍に今季初昇格する可能性が２０日、高まった。２１日からのファーム・リーグ３連戦、西武戦（Ｇタウン）に出場する見込み。阿部監督は「最後は３連戦フルで出て」と１軍復帰のメドを明かしており、順調なら２４〜２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）中に合流する見通しが立つことになる。１８日のファーム・リーグ、楽天戦（Ｇタウン）に「３番・二塁」で先発出場。実戦復帰５戦目で最長