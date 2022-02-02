城東（東京）を卒業後に米球界へ挑戦し、現在はウィチタ州立大でプレーする林平太郎投手（２２）が、５月の大学卒業後の進路としてＮＰＢ、社会人野球など日本球界でのプレーを目指していることが２０日、分かった。関係者によるとＮＰＢの複数球団が興味を示しており、今秋ドラフトで“逆輸入”として指名を受ける可能性もありそうだ。林は城東で１年秋からエースを務めた左腕。２０年夏の東東京大会では準々決勝で関東第一に