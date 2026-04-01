オリックス・田嶋大樹投手（２９）が２０日、今季２度目の先発となる２１日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）を前に「トレーニング改革」を行ったと明かした。３月２９日の開幕３戦目・楽天戦（京セラＤ）では１回２失点と振るわず、翌３０日に出場選手登録を抹消。「うまくいっていなかったので見直した。新人に戻った感じ」と、オフから取り組んできたコンディショニングに「軌道修正」をかけた。キャリアを重ねる中で体全体が硬くなっ