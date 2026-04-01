中日・金丸夢斗投手（２３）が２０日、今季２度目の連敗ストップを誓った。２１日の巨人戦（長野）に先発する。チームは４連敗中で借金１１の最下位。首位・ヤクルトに１０ゲーム差という苦しい状況を受け止め、「自分のピッチングができるように」と意気込んだ。前回１４日の広島戦（豊橋）では８回途中２失点の好投でチームを３連敗で止めた。普段と高低や硬さの感覚の違いが難しいとされる地方球場。１年目の昨年７月８日の