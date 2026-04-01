南海（現ソフトバンク）の黄金期を支えた内野手で、近鉄の監督も務めた岡本伊三美（おかもと・いさみ）さんが１５日午前７時５７分、肺炎のため大阪市内の病院で死去していたことが２０日分かった。９５歳。京都市出身。葬儀・告別式は近親者のみで行った。喪主は長男の猛（たけし）さん。岡本さんは、中学時代までバスケットボール選手だったが、京都第一工（洛陽に改称）高で野球を本格的に始め、１９４９年にテスト生として