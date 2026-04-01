井ノ原快彦（20th Century）と有働由美子が出演するテレビ朝日系特番『有働イノッチの探険！世界遺産』が24日午後8時から放送される。収録を終えた直後の2人が囲み取材に応じた。【写真】仲良し！満面の笑みを浮かべる井ノ原快彦、有働由美子旅の舞台となったのは、日本から6300キロ、太平洋に浮かぶビッグアイランド“ハワイ島”。2人は世界遺産の“ハワイ火山国立公園”を訪れ、巨大なキラウエア・カルデラからダイナミック